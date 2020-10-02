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Главная » Мир » Политика
14:53 02 Октября 2020 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Аваков опроверг заявление о предоставлении военной помощи Азербаджану

Украина не будет предоставлять военную помощь в азербаджано-армянском конфликте, – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сделанное ранее депутатом от фракции «Слуга народа» Людмилой Марченко заявление о предоставлении Украиной военной помощи Азербаджану. Об этом он написав в своем Твитере:

«Украина не будет предоставлять военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь таблетки для слишком фантазируя депутататив надо бы поискать по всей стране», – написал Аваков.

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Тэги: Арсен Аваков, военный конфлик в Нагорном Карабахе

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