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00:09 03 Октября 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Свитолина на «Ролан Гаррос» обыграла первую ракетку России

В третьем раунде «Ролан Гаррос» в очном противостоянии сошлись первые ракетки Украины и России – Элина Свитолина и Екатерина Александрова.

В третьем раунде Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в очном противостоянии сошлись первые ракетки Украины и России – Элина Свитолина (№5 WTA) и Екатерина Александрова (№31 WTA).

Украинская теннисистка оказалась сильнее – 6:4, 7:5.

В матче 1/8 финала Свитолина встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) – Элиса Мертенс (Бельгия).

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Тэги: теннис, Элина Свитолина

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