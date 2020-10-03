Свитолина на «Ролан Гаррос» обыграла первую ракетку России
В третьем раунде «Ролан Гаррос» в очном противостоянии сошлись первые ракетки Украины и России – Элина Свитолина и Екатерина Александрова.
В третьем раунде Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в очном противостоянии сошлись первые ракетки Украины и России – Элина Свитолина (№5 WTA) и Екатерина Александрова (№31 WTA).
Украинская теннисистка оказалась сильнее – 6:4, 7:5.
В матче 1/8 финала Свитолина встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) – Элиса Мертенс (Бельгия).
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