Армения привела свою армию в полную боевую готовность
Министерство обороны Армении заявило, что подразделения на военных базах дополнены. Подразделения дежурят на оборонительных позициях.
Пополнение войск осуществлялось в партнерстве с Союзом добровольцев и местными органами самоуправления. Министерство обороны заявило, что войска, дополнившие вооруженные силы, имеют высокую боевую подготовку.
27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей. Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.
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