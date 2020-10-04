ЦИК отменила регистрацию тезок Филимонова и Зеленского на выборах мэра Одессы

ЦИК установила, что в их документах, поданных на регистрацию, нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.

Как сообщили в ЦИК, Одесская областная организация «Слуги народа» пожаловалась на то, что местный территориальный избирком не проверяет предоставленные документы кандидатов.

Речь идет о четырех однофамильцах Филимонова, двух – Зеленского и одного – Саакашвили.

ЦИК установила, что в их документах, поданных на регистрацию, нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.

Также ЦИК пришла к выводу, что избирателей пытались ввести в заблуждение путем регистрации так называемых «клонов».

Таким образом, Центризбирком отменил постановление территориального избиркома о регистрации этих кандидатов и обязал его повторно рассмотреть документы.

Кроме того, в полицию направлено обращение с просьбой провести проверку.

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