В Запорожской области ликвидировали масштабную схему сбыта наркотиков

Стоимость изъятых веществ полицейские оценили в 24 миллиона гривен. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Запорожской области правоохранители выявили нарколабораторию и блокировали масштабную схему сбыта психотропных веществ. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что двое местных жителей создали на территории области нарколабораторию, где в больших масштабах изготавливали психотропные вещества и сбывали их по всей территории Украины через Telegram-канал.

Во время санкционированных обысков по месту жительства, в загородных домах и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли почти 550 литров и 100 килограммов прекурсоров, более 15 килограммов фасованного метадона и метамфетамина, 70 «марок» и зип-пакеты с PVP-солью.

«Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров на «черном» рынке составляет 24 миллиона гривен», – сообщили в полиции.

Также копы изъяли оборудование для изготовления наркотиков, наличные, банковские карты, компьютерную технику и черновые записи.

По данному факту открыли уголовное производство по статье «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Злоумышленников задержали. Решается вопрос об аресте домов, автомобилей и другого имущества фигурантов с последующей конфискацией. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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