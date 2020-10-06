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00:28 06 Октября 2020 Просмотров 195   КомментариевКомментарии

Лидер «Ливерпуля» заразился коронавирусом

Сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане сдал положительный тест на коронавирус. Ранее положительный тест сдал Тьяго Алькантара.

При этом у 28-летнего Садио Мане маловыраженные симптомы.

Сейчас Мане на самоизоляции.

Стоит отметить, что Мане стал вторым игроком «Ливерпуля» за последние несколько дней, у кого диагностировали болезнь. Ранее положительный тест сдал новичок Тьяго Алькантара, который перешел из «Баварии».

Без Мане и Алькантара «Ливерпуль» в прошлом туре Английской премьер-лиги потерпел унизительное поражение в Бирмингеме от «Астон Виллы» – 2:7.

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Тэги: футбол, коронавирус

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