Лидер «Ливерпуля» заразился коронавирусом
Сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане сдал положительный тест на коронавирус. Ранее положительный тест сдал Тьяго Алькантара.
При этом у 28-летнего Садио Мане маловыраженные симптомы.
Сейчас Мане на самоизоляции.
Стоит отметить, что Мане стал вторым игроком «Ливерпуля» за последние несколько дней, у кого диагностировали болезнь. Ранее положительный тест сдал новичок Тьяго Алькантара, который перешел из «Баварии».
Без Мане и Алькантара «Ливерпуль» в прошлом туре Английской премьер-лиги потерпел унизительное поражение в Бирмингеме от «Астон Виллы» – 2:7.
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