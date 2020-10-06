СБУ в районе ООС изъяла сто тысяч боеприпасов

Из тайников сепаратистов в 2020 году сотрудники СБУ изъяли более 137 кг взрывчатки и 100 тысяч боеприпасов.

Служба безопасности Украины в 2020 году в районе проведения операции Объединенных сил изъяла из тайников сепаратистов более 137 килограммов тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и почти 100 тысяч боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тайники были оборудованы в районе проведения операции Объединенных сил. В них также были найдены и приобщены к материалам уголовных дел более 40 единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали участников трех межрегиональных организованных группировок, связанных с торговлей оружием.

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