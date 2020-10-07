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04:45 07 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Убытки «Барселоны» от коронавируса составили почти 100 млн евро

«Барселона» на официальном сайте опубликовала отчет об экономической деятельности за последний финансовый год.

Операционные доходы клуба составили 855 млн евро, что на 192 млн, или 19%, меньше заложенного в бюджет показателя (1047 млн). По сравнению с прошлым годом их размер сократился на 14%.

Убытки каталонского клуба составили 97 млн евро. На финансовые результаты повлияла пандемия коронавируса, из-за чего матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов проходили без зрителей.

В прошлом сезоне каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании и дошли до 1/4 финала ЛЧ, где с треском уступили «Баварии» (2:8).

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Тэги: ФК Барселона, коронавирус

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