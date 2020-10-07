НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
08:12 07 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден не хочет дебатировать с больным Трампом

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал отложить дебаты, если Дональд Трамп не успеет выздороветь.

Сам Дональд Трамп, выписавшийся 5 октября из военного госпиталя, где проходил лечение от COVID-19, написал, что с нетерпением ожидает новых дебатов со своим соперником.

Дебаты назначены на 15 октября.

О заражении главы Белого дома коронавирусом стало известно на прошлой неделе. Помимо самого Трампа инфекцию обнаружили у его жены, пресс-секретаря, личного помощника и еще нескольких сотрудников администрации президента.

Источник:
Тэги: Трамп, предвыборные дебаты, коронавирус

Новости по теме

Трамп уже выписался из больницы

Дональд Трамп в понедельник вечером был выписан из военного госпиталя после четырех дней госпитализации с диагнозом COVID-19.

Врачи заявили об улучшении состояния здоровья Трампа

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа, который лечится от коронавирусной инфекции, продолжает улучшаться.

Трампа положили лечиться в военный госпиталь

Президента США Дональда Трампа, у которого обнаружили коронавирус, поместили в военный госпиталь Walter Reed, расположенный недалеко от Вашингтона.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты