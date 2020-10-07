Байден не хочет дебатировать с больным Трампом
Кандидат в президенты США Джо Байден призвал отложить дебаты, если Дональд Трамп не успеет выздороветь.
Сам Дональд Трамп, выписавшийся 5 октября из военного госпиталя, где проходил лечение от COVID-19, написал, что с нетерпением ожидает новых дебатов со своим соперником.
Дебаты назначены на 15 октября.
О заражении главы Белого дома коронавирусом стало известно на прошлой неделе. Помимо самого Трампа инфекцию обнаружили у его жены, пресс-секретаря, личного помощника и еще нескольких сотрудников администрации президента.
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