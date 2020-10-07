Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП Украины в 2020 году на 5,5% и рост в 2021 году на 1,5%.

По сравнению с июньским, прогноз на 2020 год ухудшен на 2%, на 2021 год — на 1,5%.

Во Всемирном банке отметили, что падение будет значительным, но внутренний спрос восстанавливается.

Кроме того, украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет.

Подчеркивается, что потребности Украины в финансировании остаются значительными.

Очень важно продолжать реформы, «чтобы укрепить уверенность инвесторов и поддержать восстановление экономики».

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