Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП Украины
Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП Украины в 2020 году на 5,5% и рост в 2021 году на 1,5%.
По сравнению с июньским, прогноз на 2020 год ухудшен на 2%, на 2021 год — на 1,5%.
Во Всемирном банке отметили, что падение будет значительным, но внутренний спрос восстанавливается.
Кроме того, украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет.
Подчеркивается, что потребности Украины в финансировании остаются значительными.
Очень важно продолжать реформы, «чтобы укрепить уверенность инвесторов и поддержать восстановление экономики».
Новости по теме
Речь идет о документах по расследованию вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Его вел спецпрокурор Роберт Мюллер.
По состоянию на утро 7 октября количество летальных случаев от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 1 048 714.
Руководство Выборгской епархии Русской православной церкви не собирается лишать сана иерея Николая Киреева, осужденного за вовлечение в проституцию четырех женщин из Беларуси.