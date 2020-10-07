Сентябрь 2020 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре 2019 года, но теперь температура поднялась еще на 0,05 градуса.

Сентябрь 2020 года оказался самым теплым сентябрем на планете за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Европейская обсерватория спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS) в среду, 7 октября.

Прошлый месяц оказался на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, когда зафиксировали предыдущий рекорд.

В частности, температуры в арктической зоне Сибири намного превышали средние значения, а уровень арктического льда стал вторым в череде лет с минимальным показателем за время спутниковых измерений.

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