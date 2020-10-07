Кремль прокомментировал выводы ОЗХО по Навальному

Россия ждет приезда экспертов организации для того, чтобы увидеть в РФ «то, что потребуется».

Россия попросила Организацию по запрещению химического оружия направить экспертов для взаимодействия по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом в среду, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Россия точно также обратилась за техническим содействием, Россия сделала то же самое, что и Германия. Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО… Мы не знаем, какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики там никакой не содержится», – сказал он.

Песков отметил, что до ответа ОЗХО говорить о дальнейшем развитии ситуации не стоит.

Он заверил, что эксперты ОЗХО смогут увидеть в РФ «то, что потребуется». «Их же пригласили специально с тем, чтобы они здесь что-то увидели, речь идет о том, что Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске», – подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков заверил, что Россия не проводит никаких работ по разработке или доработке химического оружия.

«Они не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия. РФ выполнила все свои обязательства по этой конвенции, поэтому об этом не может идти и речи», – сказал он.

Что касается заявлений ОЗХО, Песков отметил необходимость изучения этой информации организации, причем не «общих утверждений», а именно «профессиональной информации».

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