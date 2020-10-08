Франция и Германия готовят санкции против России из-за отравления Навального
Правительства Франции и Германии готовят расширение санкций в отношении России из-за отравления российского оппозиционера.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции.
Такому заявлению предшествовало подтверждение Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) результатов тестов лабораторий этих стран, которые ранее обнаружили остатки такого вещества в анализах Навального.
В заявлении говорится о том, Франция и Германия неоднократно призывали Россию осветить обстоятельства этого преступления и тех, кто его совершил. В этом контексте МИДы двух стран считают, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме российской ответственности и участия. Поэтому Франция и Германия направят своим европейским партнерам предложения о дополнительных санкциях, говорится в заявлении.
«Эти предложения будут направлены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных стандартов из-за их служебных функций, и организацию, привлеченную к программе «Новичок», – сообщили в МИД Франции.
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При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы предпринять лидерам Германии и Франции.
За последний год , продажи оружия в мир выросли на 10%. Основными экспортерами оружия по прежнему остаются следующие страны : США , Россия , Франция , Китай , Германия .