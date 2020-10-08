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01:49 08 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Франция и Германия готовят санкции против России из-за отравления Навального

Правительства Франции и Германии готовят расширение санкций в отношении России из-за отравления российского оппозиционера.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции.

Такому заявлению предшествовало подтверждение Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) результатов тестов лабораторий этих стран, которые ранее обнаружили остатки такого вещества в анализах Навального.

В заявлении говорится о том, Франция и Германия неоднократно призывали Россию осветить обстоятельства этого преступления и тех, кто его совершил. В этом контексте МИДы двух стран считают, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме российской ответственности и участия. Поэтому Франция и Германия направят своим европейским партнерам предложения о дополнительных санкциях, говорится в заявлении.

«Эти предложения будут направлены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных стандартов из-за их служебных функций, и организацию, привлеченную к программе «Новичок», – сообщили в МИД Франции.

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Тэги: Франция, Германия, отравление Навального

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