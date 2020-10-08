Нобелевскими лауреатами по химии стали две женщины

Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье получили престижную премию за развитие метода редактирования генома CRISPR/Cas9.

Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье (слева)



Дудна и Шарпантье создали очень точный метод редактирования генома CRISPR/Cas9. С его помощью можно изменять гены растений, животных и микроорганизмов. Ученые надеются, что с его помощью можно будет создать новые методики лечения тяжелых заболеваний – например, удалять ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, лечить диабет, лейкемию, шизофрению и так далее.

Изучая бактерию Streptococcus pyogenes, Шарпантье обнаружила молекулу, которая была частью древней иммунной системы микробов – CRISPR/Cas. Компоненты этой системы научились бороться против вирусов, как бы разрезая их ДНК. Впоследствии Шарпантье продолжила исследования CRISPR/Cas вместе с биохимиком Дженнифер Дудной. Ученые смогли перепрограммировать эти «генетические ножницы», чтобы те могли разрезать ДНК не только у вирусов, но и у любых других организмов. С тех пор этот метод используют во множестве как фундаментальных, так и сугубо прикладных областей науки.

«В этом генетическом инструменте скрыта невероятная мощь, которая затронула всех нас. Он произвел революцию не только в фундаментальной науке, но и в сельском хозяйстве. Он может привести к новым сенсационным методикам лечения различных болезней», – подчеркнул важность премии глава Нобелевского комитета по химии Клас Густафссон.

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