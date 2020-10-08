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Главная » Украина » Общество
15:00 08 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Хлеб в Украине подорожает на 10-15%

Хлебобулочные изделия, которые не относятся к категории социальных, подорожают еще больше – на 15-20%.

Социальные сорта хлеба в Украине до конца 2020 года подорожают на 10-15%. Об этом заявил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, сообщило в четверг, 8 октября, издание Экономическая правда.

По его словам, есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20% в нынешних условиях.
«Однако у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15% – цены расти не будут. Как минимум мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба», – сказал Дученко.

Он также опроверг ранее поданную в СМИ информацию со ссылкой на участников рынка о возможном подорожании хлеба на 40%. Дученко заявил, что это не соответствует действительности.

Напомним, ранее Дученко заявлял, что рост стоимости пшеницы, повышение цен на сахар, подсолнечное масло, а также девальвация гривны могут привести к подорожанию хлеба в Украине.

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Тэги: цены, хлеб, рост цен, пшеница

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