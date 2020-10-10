Украина выйдет еще из одного соглашения СНГ

Правительство согласовало проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Такое решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Отмечается, что выход из этого соглашения освободит Украину от выполнения формальных обязательств, вытекающих из этого соглашения, и будет способствовать активизации процесса заключения двусторонних соглашений между Украиной и другими государствами.

«Учитывая неактуальность соглашения, а также принимая во внимание то, что соглашение не применяется на практике, во исполнение решения СНБО от 2 мая 2018 года «О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ», введенного в действие указом Президента от 19 мая 2018 года №139, возникает необходимость выхода из указанного соглашения», – говорится в пояснительной записке к документу.

В МВД отметили, что в случае выхода из этого соглашения национальные интересы Украины в отношениях со странами СНГ в сфере борьбы с незаконной миграцией не пострадают.

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