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14:05 12 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

Это следует из заявлений министерств обороны Азербайджана и Армении.

Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ночью, 12 октября, обстановка в зоне карабахского конфликта «была относительно стабильной и напряженной». По ее словам, Азербайджан «сейчас интенсивно обстреливает южный фронт».

В свою очередь Минобороны Азербайджана утверждает, что вооруженные силы Армении обстреляли территорию Агдамского,  Геранбойского и Тертерского районов. Как сообщил Дождю заведующий сектором администрации президента Азербайджана по работе с зарубежными СМИ Фуад Ахундов, в результате обстрелов есть пострадавшие.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента передает, что утром 12 октября в Степанакерте было слышно несколько разрывов бомб, в городе включена сирена воздушной тревоги.

Ранее Армения и Азербайджан после переговоров с участием России договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября. Однако уже через несколько часов боевые действия возобновились, стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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Тэги: Армения и Азербайджан, перемирия в Карабахе

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