ЕС не планирует вводить карантин и закрывать границы
Европейский Союз не намерен вводить общий карантин и закрывать границы. Об этом заявила в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что ЕК разработала единую систему классификации регионов ЕС в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещений.
«Из-за ограничений коронавируса трудно знать, куда можно путешествовать, какие правила нужно соблюдать. Мы должны облегчить жизнь европейцам и координировать эти меры», – отметила Урсула фон дер Ляйен.
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Ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников.
В Берлине на марш против карантинных ограничений 29 августа вышли около 18 тысяч протестующих. Городские власти были вынуждены разрешить марш по решению суда.