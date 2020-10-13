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01:42 13 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС не планирует вводить карантин и закрывать границы

Европейский Союз не намерен вводить общий карантин и закрывать границы. Об этом заявила в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕК разработала единую систему классификации регионов ЕС в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещений.

«Из-за ограничений коронавируса трудно знать, куда можно путешествовать, какие правила нужно соблюдать. Мы должны облегчить жизнь европейцам и координировать эти меры», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

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Тэги: Европейский союз, карантин, коронавирус

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