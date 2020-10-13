Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов
Нобелевский комитет объявил лауреатов премии памяти Альфреда Нобеля, которую также называют Нобелевской премией, по экономике.
В 2020 году премию присудили Полу Р. Милграму и Роберту Б. Уилсону «за совершенствование в теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».
«Аукционы везде и влияют на нашу повседневную жизнь. В этом году лауреаты экономических наук Пол Милгром и Роберт Уилсон усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов, что принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире», – отмечается в сообщении Нобелевского комитета.
В прошлом году Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью. Ее лауреатами стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».
Экономическая премия памяти Нобеля завершает Нобелевскую неделю.
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