НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
02:24 13 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии памяти Альфреда Нобеля, которую также называют Нобелевской премией, по экономике.

В 2020 году премию присудили Полу Р. Милграму и Роберту Б. Уилсону «за совершенствование в теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

«Аукционы везде и влияют на нашу повседневную жизнь. В этом году лауреаты экономических наук Пол Милгром и Роберт Уилсон усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов, что принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире», – отмечается в сообщении Нобелевского комитета.

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью. Ее лауреатами стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Экономическая премия памяти Нобеля завершает Нобелевскую неделю.

Источник:
Тэги: Нобелевская премия

Новости по теме

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса

Премию Луизе Глюк вручили за «ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Нобелевскими лауреатами по химии стали две женщины

Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье получили престижную премию за развитие метода редактирования генома CRISPR/Cas9.

Нобелевскую премию по физике дали за исследования тайн Вселенной

Лауреатами премии стали профессор Оксфордского университета Роджер Пенроуз, работающий в США германский ученый Рейнхард Генцель и американский физик Андреа Гез.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты