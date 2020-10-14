Месси попал в тройку самых подешевевших футболистов года

Портал Transfermarkt на официальном сайте выставил свежий прейскурант на футболистов. Месси занял третье место в списке.

Первое место в списке самых подешевевших футболистов в текущем году занял форвард »Реала» и сборной Бельгии Эден Азар, чья стоимость упала вдвое – с 120 млн евро до 60 млн.

Вторую строчку в далеко не престижном рейтинге занял голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага. Стоимость самого дорогого голкипера мира сейчас оценивается всего в 18 млн евро (-42 млн).

Вслед за баском расположился капитан »Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, который подешевел на 40 млн евро и теперь стоит «всего» 100 млн.

Также на 40 млн евро упала остаточная стоимость партнера Лео по «Барсе» Антуана Гризманна, котировки которого сейчас принимаются на уровне 80 млн евро.

Значительно подешевели Неймар и Рахим Стерлинг (оба – по 32 млн). Гарри Кейн, Садио Мане и Мохамед Салах упали в цене на 30 млн евро.

Для сравнения, капитализация Криштиану Роналду упала не столь значительно – всего на 15 млн евро. Стоимость португальца сейчас составляет 60 млн.

Тэги: Лионель Месси, футболисты