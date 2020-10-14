МВФ ожидает, что влияние пандемии на глобальный экономический рост будет менее негативным

Об этом на брифинге 13 октября заявила главный экономист МВФ, директор Департамента исследований фонда Гита Гопинат.

Международный валютный фонд ожидает, что влияние пандемии на глобальный экономический рост будет менее негативным, чем прогнозировалось в июне, и достигнет уровня минус 4,4% в 2020 году.

«В нашем последнем обзоре «Перспективы развития мировой экономики» мы продолжаем ожидать глубокой рецессии в 2020 году. По прогнозам, глобальный рост составит минус 4,4%, что является несколько лучшим показателем по сравнению с нашим анализом в июне», – отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Как отмечается в докладе, который представила Гопинат, разница между нынешним прогнозом и предыдущим составляет 0,8 процентного пункта.

При этом, по ее словам, ожидается, что в 2021 году рост будет несколько меньше, чем прогнозировалось четыре месяца назад, и составит 5,2% (по сравнению с прогнозируемыми ранее 5,4%).

Представительница МВФ также подчеркнула, что влияние пандемии ощутимо ударило по занятости, которая остается на уровне гораздо ниже, чем в прошлом году. По ее словам, ожидается, что в этом году около 90 миллионов человек почувствуют существенное ухудшение своего экономического положения.

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