Душевая кабинка: какую выбрать

В ситуациях, когда необходимо сэкономить пространство в ванной комнате, а также для тех, кто не очень любит принимать ванну, душевая кабинка станет отличным решением

В ситуациях, когда необходимо сэкономить пространство в ванной комнате, а также для тех, кто не очень любит принимать ванну, душевая кабинка станет отличным решением. Она не займет много места, гармонично впишется в интерьер, может быть оснащена дополнительными функциями вроде гидромассажа, радио, подсветки и т. д.

Как выбрать подходящую кабину и на какие параметры стоит ориентироваться? Давайте разбираться.

Виды душевых кабин

Перед покупкой рекомендуем вам определиться с собственными предпочтениями и требованиями. Душевые кабины могут быть:

С поддоном. Это наиболее популярный вариант кабинок. Поддоны могут быть неглубокие или с высокими бортиками. Их легко устанавливать, они не требуют специальной подготовки ванной комнаты, удобны в эксплуатации.

Без поддона. Стенки такой кабинки устанавливаются прямо на пол в ванной комнате. Зона душевой выглядит минималистично и стильно, прекрасно впишется в современный интерьер ванной комнаты. Слив будет идти через вмонтированный в пол трап.

Открытые. Это сборные конструкции, как правило, без верхнего основания, которые монтируются к стенам ванной комнаты и подключаются к канализационному стояку.

Закрытые. Такие душевые кабинки представляют собой монолитный бокс, который состоит из стен, поддона и потолочного основания.

Двери для душевых кабинок

Двери для душевой кабинки могут быть распашными (классическое решение с дверями на петлях), раздвижными (когда 2 или более секций перемещаются на роликах по направляющим), складными (складываются книжкой) или поворотными (имеют специальные шарниры для разворота).

Для изготовления дверей используют различные материалы. Традиционный вариант – это стекло, за ним легко ухаживать, этот материал надежен и гигиеничен.

Полистирол будет стоить дешевле стекла. Но у дверей из полистирола есть недостаток – на них часто остаются разводы от воды. Дверцы из оргстекла будут прочными и привлекательными, но они боятся царапин. И, наконец, самый дорогой, но при этом самый прочный и безопасный материал – это триплекс.