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20:00 16 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае провели залповый запуск дронов-снарядов

Установка напоминает комплекс трубок, из которых «выстреливают» барражирующими беспилотными боеприпасами.

В Китае провели испытания системы залпового запуска беспилотных летательных аппаратов с автомобиля и вертолета. Об этом сообщает The Drive.

Испытания провела Китайская академия электроники и информационных технологий (CAEIT).

Сообщается, что беспилотные летательные аппараты очень похожи по форме и функциям на последние модели китайских барражирующих боеприпасов CH-901.

Представленная установка напоминает комплекс переносных трубок, из которых «выстреливают» беспилотники.

Подобная разработка также похожа на американский проект Low-Cost Unmanned aerial vehicle Swarming Technology (LOCUST).

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Тэги: Китай, военные учения

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