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Главная » Украина » Общество
17:30 16 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пик заболеваемости COVID еще не наступил – Степанов

Заболеваемость продолжит расти, если украинцы будут непридерживаться эпидемиологических ограничений, уверен министр.

Заболеваемость коронавирусом в Украине еще не достигла пика, заявил в пятницу, 16 октября, глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала Украина.

«Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям», – сказал он.

Министр отметил, что когда Украина получит вакцину от коронавируса, первыми получат прививку люди из группы риска, среди которых и медработники.

«Есть группы риска по профессиональному признаку – это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработников сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей», – отметил Степанов.

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Тэги: Минздрав, covid-19, степанов, заболеваемост

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