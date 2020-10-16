В Днепре нашли мертвыми двух женщин в квартире
Причиной остановки сердца у обеих женщин могла стать передозировка наркотиками. Но официального подтверждения этого факта пока нет.
В Днепре в одной из квартир ЖК Башни на улице Владимира Вернадского обнаружили двух женщин без признаков жизни. Об этом сообщает Информатор в пятницу, 16 октября.
По информации из источников, тела женщин обнаружили около 11:00.
«Полицию вызвал их друг, который был с ними в квартире. Со слов тех, кто знал женщин, они были подругами. Им было 28 и 30 лет», – говорится в сообщении.
Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Обстановка в комнате также была не нарушена. По предварительной информации, причиной остановки сердца у обеих могла стать передозировка наркотиками. Но официального подтверждения этого факта пока нет. Проводится судмедэкспертиза.
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