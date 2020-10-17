В США впервые за 70 лет казнят женщину
Министерство юстиции США в пятницу установило дату казни – 8 декабря. Осужденной является Лиза Монтгомери, признанная виновной в убийстве 2004 года.
Монтгомери, которая была признана виновной в удушении беременной женщины в штате Миссури, будет казнена с помощью смертельной инъекции в тюрьме США Терре-Хот, штат Индиана.
В 2007 году окружной суд США Западного округа штата Миссури приговорил Монтгомери к смертной казни после того, как признал ее виновной в федеральном похищении, повлекшем за собой смерть.
Ее адвокат, Келли Генри, сказала, что Монтгомери психически больна и в детстве перенесла жестокое обращение.
По данным Информационного центра по смертной казни, последней женщиной, казненной правительством США, была Бонни Хиди, казненная в газовой камере в Миссури в 1953 году.
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