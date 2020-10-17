Число заболевших COVID-19 в США превысило 8 млн

Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.

Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в США превысило 8 млн. человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу, 16 октября, на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных от международных организаций, федеральных и местных властей.

Согласно выкладкам университета, в США насчитывается 8 039 642 случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов достигает 218 448 человек. В штате Калифорния выявлено наибольшее число случаев заражения – 868 755. Далее идут Техас – 837 691, Флорида – 748 437, Нью-Йорк – 479 400 человек.

По данным института, всего в мире коронавирусом заразились 39 186 810 человек. Выздоровели 26 950 302 заразившихся.

Больше всего случаев смерти зафиксировано в США. Далее следуют Индия – свыше 7,3 млн и Бразилия – более 5,1 млн человек.

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