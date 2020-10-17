Трюдо позвонил Эрдогану и поговорил с Зеленским
Турецкий президент во время телефонного разговора с премьером Канады передал трубку Зеленскому.
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию у него состоялся короткий телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с президентом Турции, во время которой Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому. Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах», – говорится в сообщении.
В ОП отметили, что Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате.
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