США отвергли предложение Путина по договору СНВ

Сша предлагают продлить договор СНВ на один год с ограничением по всем ядерным боеголовкам, а Путин – без каких-либо условий.

В США назвали провалом предложение президента РФ Владимира Путина о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) без каких-либо условий. Так предложение прокомментировал советник президента США по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен.

22 сентября 2020, 12:13

Он напомнил, что США предложили РФ продлить договор СНВ на один год с ограничением по всем ядерным боеголовкам.

«Это было бы победой для обеих сторон, и мы считали, что россияне готовы принять это предложение… Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерных боеголовок – это провал», – заявил он.

ОʼБрайен выразил надежду, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится «дорогостоящая гонка вооружений».

Ранее на этой неделе США назвали окончательное условие СНВ-3: Вашингтон готов продлить договор с Москвой при условии, что обе страны временно заморозят размеры ядерных арсеналов. В России на это предложение американской стороны ответили отказом, назвав его «неприемлимым».

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ДСНВ-3 – договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года.