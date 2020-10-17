В Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч случаев коронавируса

В Украине впервые с начала пандемии за сутки выявили более шести тысяч инфицированных коронавирусом.

В Украине за минувшие сутки обнаружили рекордные 6 410 случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 17 октября.

Днем ранее также был зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19 – 5992 случая.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 293 641 заболевших. Из них 5 517 (+109) умерли и 124 113 (+2194) выздоровели.

Заболеваемость COVID-19 по регионам:

Винницкая обл – 8233 (+163)

Волынская обл – 10682 (+167)

Днепропетровская обл – 10721 (+464)

Донецкая обл – 6776 (+118)

Житомирская обл – 9539 (+253)

Закарпатская обл – 11626 (+165)

Запорожская обл – 6259 (+97)

Ивано-Франковская обл – 16377 (+214)

Кировоградская обл – 1512 (+44)

Киев – 30010 (+598)

Киевская обл – 12439 (+232)

Львовская обл – 24539 (+368)

Луганская обл – 2334 (+105)

Николаевская обл – 5567 (+231)

Одесская обл – 18519 (+506)

Полтавская обл – 5738 (+269)

Ровенская обл – 15646 (+248)

Сумская обл – 8524 (+272)

Тернопольская обл – 17160 (+244)

Харьковская обл – 27929 (+472)

Херсонская обл – 2380 (+116)

Хмельницкая обл – 10480 (+382)

Черновицкая обл – 17450 (+247)

Черкасская обл – 6619 (+232)

Черниговская обл – 6582 (+203)

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