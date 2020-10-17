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10:30 17 Октября 2020 0 Комментарии
В Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч случаев коронавируса
В Украине впервые с начала пандемии за сутки выявили более шести тысяч инфицированных коронавирусом.
В Украине за минувшие сутки обнаружили рекордные 6 410 случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 17 октября.
Днем ранее также был зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19 – 5992 случая.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 293 641 заболевших. Из них 5 517 (+109) умерли и 124 113 (+2194) выздоровели.
Заболеваемость COVID-19 по регионам:
- Винницкая обл – 8233 (+163)
- Волынская обл – 10682 (+167)
- Днепропетровская обл – 10721 (+464)
- Донецкая обл – 6776 (+118)
- Житомирская обл – 9539 (+253)
- Закарпатская обл – 11626 (+165)
- Запорожская обл – 6259 (+97)
- Ивано-Франковская обл – 16377 (+214)
- Кировоградская обл – 1512 (+44)
- Киев – 30010 (+598)
- Киевская обл – 12439 (+232)
- Львовская обл – 24539 (+368)
- Луганская обл – 2334 (+105)
- Николаевская обл – 5567 (+231)
- Одесская обл – 18519 (+506)
- Полтавская обл – 5738 (+269)
- Ровенская обл – 15646 (+248)
- Сумская обл – 8524 (+272)
- Тернопольская обл – 17160 (+244)
- Харьковская обл – 27929 (+472)
- Херсонская обл – 2380 (+116)
- Хмельницкая обл – 10480 (+382)
- Черновицкая обл – 17450 (+247)
- Черкасская обл – 6619 (+232)
- Черниговская обл – 6582 (+203)
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Тэги: статистика, covid-19
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