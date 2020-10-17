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Главная » Украина » Происшествия
10:30 17 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч случаев коронавируса

В Украине впервые с начала пандемии за сутки выявили более шести тысяч инфицированных коронавирусом.

В Украине за минувшие сутки обнаружили рекордные 6 410 случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 17 октября.
Днем ранее также был зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19 – 5992 случая.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 293 641 заболевших. Из них  5 517 (+109) умерли и 124 113 (+2194) выздоровели.
Заболеваемость COVID-19 по регионам:
  • Винницкая обл – 8233 (+163)
  • Волынская обл – 10682 (+167)
  • Днепропетровская обл – 10721 (+464)
  • Донецкая обл – 6776 (+118)
  • Житомирская обл – 9539 (+253)
  • Закарпатская обл – 11626 (+165)
  • Запорожская обл – 6259 (+97)
  • Ивано-Франковская обл – 16377 (+214)
  • Кировоградская обл – 1512 (+44)
  • Киев – 30010 (+598)
  • Киевская обл – 12439 (+232)
  • Львовская обл – 24539 (+368)
  • Луганская обл – 2334 (+105)
  • Николаевская обл – 5567 (+231)
  • Одесская обл – 18519 (+506)
  • Полтавская обл – 5738 (+269)
  • Ровенская обл – 15646 (+248)
  • Сумская обл – 8524 (+272)
  • Тернопольская обл – 17160 (+244)
  • Харьковская обл – 27929 (+472)
  • Херсонская обл – 2380 (+116)
  • Хмельницкая обл – 10480 (+382)
  • Черновицкая обл – 17450 (+247)
  • Черкасская обл – 6619 (+232)
  • Черниговская обл – 6582 (+203)
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Тэги: статистика, covid-19

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