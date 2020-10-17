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15:00 17 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США за наркоторговлю арестовали экс-министра обороны Мексики

Бывшего министра обвиняют в сговоре с целью поставки наркотиков в Америку в 2015-2017 годах.

В Лос-Анджелесе по обвинению в торговле наркотиками и отмывании средств арестован бывший министр обороны Мексики генерал Сальвадор Сиенфуегос, сообщает Голос Америки.

Сьенфуэгос, которого называли «Крестным отцом», занимал министерский пост в правительтсве экс-президента Мексики Энрике Пенья Ньето (2012–2018 годы).

В США 72-летнего экс-министра обвиняют в сговоре с целью поставки наркотиков в Америку в 2015-2017 годах и в том, что позволял наркокартелю Н-2 “безнаказанно действовать” в обмен на взятки.

Его также подозревают в сотрудничестве с преступниками в Мексике.

По словам президента Мексики Андреса Обрадора, этот арест стал свидетельством того “как деградировала государственная служба за неолиберальный период”.

Отметим, в прошлом году в США был арестован экс-министр безопасности Мексики Гарсия Луну. Он находится под судом в Нью-Йорке по обвинению в получении миллионных взяток от наркокартеля “Эль Чапо”.

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Тэги: суд, Мексика, США, арест, министр, наркоторговля

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