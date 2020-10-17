Киевляне вышли на акцию против Майдана в Белоруссии

Представители белорусской диаспоры из организации «Сябры Волыни» совместно с членами Антифашистского комитета Украины в субботу пикетировали посольство США в Киеве, требуя прекратить попытки организации Майдана в Белоруссии

Представители белорусской диаспоры из организации «Сябры Волыни» совместно с членами Антифашистского комитета Украины в субботу пикетировали посольство США в Киеве, требуя прекратить попытки организации Майдана в Белоруссии.

Манифестанты утверждали, что беспорядки в Минске курирует американская корпорация Rand – теневая структура Госдепа, чьи аналитики еще год назад открыто анонсировали планы по дестабилизации обстановки в бывшей советской республике.

Собравшиеся скандировали: «Рэнд – корпорация зла!», «Руки прочь от Белоруссии!» и т.п. Они развернули плакаты «Rand + Госдеп США = война», «США, руки прочь от Белоруссии», «Rand корпорация зла».

Протестующие принесли карикатуры на «американскую марионетку» Светлану Тихановскую, а также коллаж, изображающий «американского портного», который шьёт бело-красно-белый флаг, используемый на митингах противниками Александра Лукашенко.

Как пояснил лидер общины Михаил Кононович, белорусы Украины, ощутившие плоды победы Евромайдана, не желают повторения такой же судьбы своей исторической Родине – беспорядки в Минске грозят перерасти в гражданскую войну, а затем и в конфликт с соседними славянскими государствами.

«Госдеп США через корпорацию «RAND» планирует кровавый госпереворот в Республике Беларусь, после чего начать там гражданскую войну, а потом и войну с соседними государствами. Белорусы Украины хотят, чтобы об этом узнал весь мир. Мы не должны позволить США развернуть в республике украинский сценарий, мы должны остановить Госдеп и его корпорации!» – сказал Кононович.

Ранее белорусский военный аналитик Александр Тиханский в интервью «Спутнику» рассказал о роли в беспорядках в Минске структуры RAND Corporation (аббревиатура от Research and Development – «Исследование и развитие») – американской некоммерческой организации с бюджетом, составившим в 2019 году 357 млн долларов, и почти 2 тысячами сотрудников по всему миру. Эта корпорация является консультантом правительства США, Пентагона и разведывательных служб ЦРУ и АНБ.