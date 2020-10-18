Президент Германии ушел на карантин из-коронавируса у охранника

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер идет на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать дома.

Как стало известно, коронавирус был обнаружен у личного охранника президента ФРГ, который является контактным лицом первой степени.

Как сообщили в субботу, 17 октября, в пресс-службе немецкого президента, Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус, но результатов пока нет.

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