Президент Германии ушел на карантин из-коронавируса у охранника
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер идет на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать дома.
Как стало известно, коронавирус был обнаружен у личного охранника президента ФРГ, который является контактным лицом первой степени.
Как сообщили в субботу, 17 октября, в пресс-службе немецкого президента, Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус, но результатов пока нет.
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