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02:47 18 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Германии ушел на карантин из-коронавируса у охранника

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер идет на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать дома.

Как стало известно, коронавирус был обнаружен у личного охранника президента ФРГ, который является контактным лицом первой степени.

Как сообщили в субботу, 17 октября, в пресс-службе немецкого президента, Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус, но результатов пока нет.

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Тэги: Германия, коронавирус

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