Алиев в обращении к народу рассказал о свидетельствах «армянского фашизма»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией города Физули в Нагорном Карабахе и семи близлежащих сел.

Во время обращения к народу президент сообщил, что освобождены также села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели Физулинского района.

Алиев отметил, что армянская сторона в Физули возвела фортификационные сооружения.

«За тридцать лет армянской оккупации в Физули не осталось ни одного целого здания, разрушены наши религиозные памятники. Армяне снимали кровли домов, выносили оконные рамы. Физули является свидетелем армянского фашизма», – сказал Алиев.

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