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08:15 18 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ломаченко лишился титула абсолютного чемпиона мира по боксу

Американец Теофимо Лопес сенсационно победил по очкам украинца Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Потратив первые два раунда на изучение соперника, который с самого начала ринулся в атаку, украинец действовал вторым номером.

Лопес периодически попадал в Ломаченко, где особенно ему удавались удары по корпусу, тогда как оппонент отвечал ему выбросами по лицу.

Украинец по-настоящему включился в поединок в восьмом раунде, в котором у него начали проходить комбинационные удары, но американец также периодически доставал того своими выбросами.

В 10 раунде Ломаченко перехватил инициативу, в результате чего Лопес заметно пошатнулся, но американец все же выстоял и провел первым номером заключительную трехминутку.

В итоге судьи присудили победу Лопесу по очкам. Ломаченко потерял все свои чемпионские пояса.

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Тэги: бокс, Василий Ломаченко

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