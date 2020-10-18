Ломаченко лишился титула абсолютного чемпиона мира по боксу
Американец Теофимо Лопес сенсационно победил по очкам украинца Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Потратив первые два раунда на изучение соперника, который с самого начала ринулся в атаку, украинец действовал вторым номером.
Лопес периодически попадал в Ломаченко, где особенно ему удавались удары по корпусу, тогда как оппонент отвечал ему выбросами по лицу.
Украинец по-настоящему включился в поединок в восьмом раунде, в котором у него начали проходить комбинационные удары, но американец также периодически доставал того своими выбросами.
В 10 раунде Ломаченко перехватил инициативу, в результате чего Лопес заметно пошатнулся, но американец все же выстоял и провел первым номером заключительную трехминутку.
В итоге судьи присудили победу Лопесу по очкам. Ломаченко потерял все свои чемпионские пояса.
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