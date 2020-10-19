В Киеве пьяный мужчина пытался ворваться в отделение полиции

Двое неизвестных сначала провоцировали копа на конфликт. А потом один из них попытался повредить входные ворота и применил физическую силу к сотруднику полиции.

В Киеве ночью произошел инцидент у входа в отделение полиции на станциях железнодорожного транспорта. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в понедельник, 19 октября.

«Двое неизвестных сначала провоцировали полицейского на конфликт, а потом один из них попытался повредить входные ворота и применил физическую силу к сотруднику полиции. Оперативный дежурный немедленно направил на место инцидента дополнительный наряд», – говорится в сообщении.

Правонарушителя немедленно задержали на месте. Им оказался 22-летний уроженец Запорожской области. Открыто уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч.1 ст.345 УК Украины). Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Относительно его товарища составлен протокол по статье о распитии алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде (ст.178 КУоАП).

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