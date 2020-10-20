Власти Беларуси сообщили о начале создания народных дружин в помощь силовикам. Оппозиция призывает их переходить на сторону протестующих.

Государственные СМИ Беларуси сообщили о создании в стране народных дружин в помощь милиции. В связи со сложившейся в республике ситуацией и необходимостью обеспечения правопорядка на улицах решено начать формирование добровольных дружин, заявил 19 октября в эфире ОНТ начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

«Люди к этому сегодня уже приходят. У нас нет народных дружин, но есть добровольные. Есть закон об участии граждан в охране общественного порядка, и любой гражданин (как правило, на предприятиях есть такие дружины) может принять участие в охране общественного порядка вместе с сотрудниками органов внутренних дел», – отметил он.

Одновременно правоохранитель заявил, что в инициативе может участвовать любой совершеннолетний гражданин РБ. Добровольцы будут получать финансовое поощрение.

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