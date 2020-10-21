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10:55 21 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Трампа нашли банковский счет в Китае

Президент США имеет счет в китайском банке, принадлежащий контролируемой им компании. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Дональд Трамп около 10 лет пытался наладить бизнес в Китае, но без особых успехов. У него был офис в Китае, и он сотрудничал с контролируемой правительством компанией, уже баллотируясь в президенты США.

Китайский счет президента контролируется компанией Trump International Hotels Management L.L.C. Согласно налоговой отчетности, за 2013-2015 годы компания заплатила в Китае налогов на сумму $ 188 561.

Также Трамп имеет счета в Великобритании и Ирландии. Они принадлежат компаниям, занимающимся гольфом. Они ежегодно отчитываются о миллионных прибылях. Trump International Hotels Management, работающая в Китае, при этом отчиталась только о нескольких тысячах долларов прибыли.

На запрос журналистов в компании объяснили, что счет в китайском банке открыли для того, чтобы платить там налоги, связанные с делами в Китае, но офисы компании размещены в США.

«У нас так и не произошло соглашений, транзакций или иной деятельности с 2015 года, офис фактически бездействовал. Хотя банковский счет остается открытым, он никогда не использовался для других целей», – пояснил юрист Trump International Hotels Management.

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Тэги: Китай, банковские счета, Трамп

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