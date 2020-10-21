Песков сравнил санкции против СП-2 с рейдерством

Вашингтон годами продолжает деструктивную линию в отношении РФ, что наносит вред двусторонним отношениям, говорит Песков.

Новые санкции США пртиив Северного потока-2 являются проявлением рейдерской конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 октября, пишет ТАСС.

При этом он не стал связывать их с переговорами по договору о вооружениях.

«В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», – заявил Песков.

Он отметил, что это продолжается уже много лет и наносит вред двусторонним отношениям.

Накануне Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против Северного потока-2. Изначально санкции были касались судов-трубоукладчиков газопровода. Теперь ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ.

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