«Шахтер» обыграл «Реал» в первом туре Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Шахтер» в выездном матче сенсационно обыграл 13-кратного обладателя Кубка европейских чемпионов мадридский «Реал.
К поединку «Шахтер» подошел с большими кадровыми проблемами. Из-за коронавируса игру пропустили половина игроков основы клуба: защитники Сергей Кривцов и Николай Матвиенко, полузащитники Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Алан Патрик и Тайсон, а также форвард Жуниор Мораес.
В первом тайме «горняки» забили в ворота хозяев три гола, которые остались без ответа. Открыл счет бразилец Тете, на 33-й минуте отличился израильский полузащитник Манор Соломон. Автогол зачислили защитнику «Реала» Рафаэлю Варану.
В начале второго тайма «Реалу» удалось отыграть два мяча. На 54-й минуте Модрич поразил ворота горняков. Менее чем через 10 минут Винисиус Жуниор забил «Шахтеру» второй мяч. На последних секундах матча Федерико Вальверде забил третий гол, но арбитр его отменил из-за офсайда одного из футболистов испанской команды.
Новости по теме
Домашним матчем против «Ювентуса» киевское «Динамо» стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов.
Игроки и персонал футбольного клуба «Шахтер» сдали тест на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» принимал «Аталанту». Донецкий клуб потерпели поражение 0:3 и завершили свои выступления в турнире.