«Шахтер» обыграл «Реал» в первом туре Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Шахтер» в выездном матче сенсационно обыграл 13-кратного обладателя Кубка европейских чемпионов мадридский «Реал.

К поединку «Шахтер» подошел с большими кадровыми проблемами. Из-за коронавируса игру пропустили половина игроков основы клуба: защитники Сергей Кривцов и Николай Матвиенко, полузащитники Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Алан Патрик и Тайсон, а также форвард Жуниор Мораес.

В первом тайме «горняки» забили в ворота хозяев три гола, которые остались без ответа. Открыл счет бразилец Тете, на 33-й минуте отличился израильский полузащитник Манор Соломон. Автогол зачислили защитнику «Реала» Рафаэлю Варану.

В начале второго тайма «Реалу» удалось отыграть два мяча. На 54-й минуте Модрич поразил ворота горняков. Менее чем через 10 минут Винисиус Жуниор забил «Шахтеру» второй мяч. На последних секундах матча Федерико Вальверде забил третий гол, но арбитр его отменил из-за офсайда одного из футболистов испанской команды.

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