В Украине впервые более семи тысяч случаев COVID-19

Суточный прирост заражения коронавирусом впервые перешагнул отметку в семь тысяч. Скончались накануне 113 пациентов.

В Украине за минувшие сутки выявили 7 053 новых случая коронавируса, что является новым антирекордом. Об этом по состоянию на утро четверга, 22 октября, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 322 879 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 уже 6 043 человек, в том числе 113 за минувшие сутки. Вылечились – 134 898, среди которых 2 679 накануне. Активными больными остаются 181 938 пациентов.

Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

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