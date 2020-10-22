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11:00 22 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Баку и Ереван обменялись обвинениями

В Азербайджане заявили об обстреле баллистическими ракетами с территории Армении. В Ереване ответили, что это – фейк и провокация.

Министерство обороны Азербайджана в четверг, 22 октября, заявило о нанесении ударов баллистическими ракетами с территории Армении в направлении Габалинского и Кюрдамирского районов. В Минобороны Армении заявили, что это – дезинформация и провокация.

Так, Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении в направлении Габалинского района на севере страны был произведен пуск баллистических ракет.

«Двадцать второго октября в 09:00 (08:00 по Киеву) с территории Армении в направлении Габалы и Кюрдамира был произведен пуск баллистических ракет», – сообщает пресс-служба военного ведомства.

Тем временем официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в комментарии ТАСС заявил, что заявление азербайджанских властей о ракетном обстреле Габалинского района с территории Армении является дезинформацией и преследует цель вовлечь Армению в военные действия.

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Тэги: Армения, Азербайджан, ереван, Баку, военные действия

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