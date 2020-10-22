Ученые впервые описали подробности самой страшной катастрофы в истории Земли

Ученые рассказали о самой страшной катастрофе на Земле.

Немецкие ученые из Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца впервые дали подробное описание глобальной катастрофы, произошедшей на нашей планете 252 миллиона лет назад, пишет EurekaAlert.

Тогда вымерло 95 процентов морских и 75 процентов сухопутных животных.

Причиной катастрофы, считают специалисты, стала вулканическая активность на территории нынешней Сибири.

Ученые исследовали раковины ископаемых брахиопод, которые были отложены на дне мелководных шельфовых морей океана Тетис 252 миллиона лет назад. У них были измерены изотопы элементов бора, что позволило установить изменение значений pH морской воды до и после катастрофы. Отмечается, что уровень pH влияет на содержание углекислого газа в атмосфере.

Удалось установить, что из-за огромного количества вышедшей на поверхность Земли магмы произошел выброс парникового газа. Он накапливался в атмосфере несколько тысячелетий и в результате это привело к потеплению на планете и подкислению океана. Что, в свою очередь, поспособствовало тому, что исчезли морские кальцифицирующие организмы.

Парниковый эффект также вызвал повышение температуры и химическое выветривание на суше. Воздействие сразу нескольких неблагоприятных факторов уничтожило разные группы животных.

«Беспокойство вызывает тот факт, что темпы накопления парникового газа сейчас в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время величайшей биологической катастрофы в истории Земли», – подчеркнула руководитель группы исследователей Хана Юрикова.

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