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20:35 22 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ прижало «смотрящих» Столара и братьев Горовых

Дело о коррупции в строительной индустрии Киева вышло на новый виток

Масштабная спецоперация СБУ направлена в отношении «строительной мафии». Обыски были проведены в помещении ГАСИ, в офисах и по месту жительства широкого круга лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу

По информации издания «Деловая столица», операция прошла в офисах и по месту жительства таких лиц, как братья Юрий и Алексей Горовые, а также Вадим Столар, которого называют «смотрящим» за Киевом.

Кроме того, как пишет «Цензор» в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат — сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании Building Development Holding.

Также стало известно, что обыски проводились у известного застройщика, собственника компании SAGA Development Андрея Ваврыша. СБУ интересовались деятельностью друга Ваврыша, бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Ранее обыски прошли в компаниях, связанных с народным депутатом от партии ОПЗЖ Вадимом Столаром, и со «смотрящими» за ГАСИ братьями Юрием и Алексеем Горовыми.

В ГАСИ не комментируют ситуацию, но по имеющейся информации, в офисах была изъята документация, компьютерная техника, а также «черная» бухгалтерия и крупные суммы наличных денег.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что СБУ расследует дело об участниках организованной преступной группировки, в котором фигурируют следующие сотрудники ГАСИ: и. о. департамента ГАСИ в Киеве Алексей Печеный, и.о. департамента в Одесской обл. Андрей Грейц, и.о. департамента во Львовской обл. Андрей Максим, главный специалист центрального аппарата Елена Ткачук, главный специалист центрального аппарата Лариса Залюборская.

СБУ расследует дело о так называемых «бэк офисах», которые являются подконтрольными коммерческие структурами и которые выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ.

«Противоправная роль коммерческих структур, так называемых «бэк офисов», заключается в предоставлении «позитивного» решение о выдаче разрешительных документов на строительство и получение сертификата ввода объекта в эксплуатацию, решение вопроса о получении средств от заказчиков строительства и распределение полученных средств между всеми участниками противоправной схемы», — указано в обнародованных документах.

Как ранее писали журналисты издания «Антикор» в своем расследовании, «о том, что без высочайшего соизволения «смотрящих» за деятельностью Госгеокадастра и Государственной архитектурно-строительной инспекции никто в Украине и чихнуть не может, известно было еще при Януковиче с Азаровым. Имена называли в открытую — братья Юрий и Алексей Горовые. Эти господа расставили на всех уровнях ГАСИ своих людей, которые бдительно следили за тем, чтобы без их интереса в эксплуатацию в Украине не был введен ни один строительный объект, пусть это даже пристройка на курьих ножках», — отмечают журналисты.

Ранее в сентябре СБУ провела обыски у компании bUd development, которая принадлежит Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения. Официально СБУ сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development Столара, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

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