Футболист «Шахтера» вошел в сборную недели Лиги чемпионов
Полузащитник «Шахтера» Тете попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
20-летний бразилец отличился в матче против «Реала» (3:2).
Тете открыл счет в матче и отдал одну голевую передачу.
Действия Тете не остались без внимания футбольных экспертов, которые внесли фамилию бразильца также в список номинантов на звание лучшего игрока недели ЛЧ.
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