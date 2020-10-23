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01:35 23 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Футболист «Шахтера» вошел в сборную недели Лиги чемпионов

Полузащитник «Шахтера» Тете попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

20-летний бразилец отличился в матче против «Реала» (3:2).

Тете открыл счет в матче и отдал одну голевую передачу.

Действия Тете не остались без внимания футбольных экспертов, которые внесли фамилию бразильца также в список номинантов на звание лучшего игрока недели ЛЧ.

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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Шахтер Донецк

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