Российский боец ММА назвал убийцу учителя во Франции «героем ислама»

Уроженец Чечни Зелим Имадаев, поддержал своего земляка Абдуллаха Анзорова, обезглавившего на прошлой неделе Самюэля Пати.

47-летний преподаватель истории был убит на прошлой неделе в пригороде Парижа



В своем инстаграме Имадаев назвал убийцу «героем ислама».

Другой российский боец ММА, Альберт Дураев, написал по поводу убийства, что «во Франции свобода слова потеряла своё начало», поставив в конце поста смайлик.

В связи с высказываниями спортсменов в Следственный комитет России поступило заявление с просьбой проверить их на предмет оправдания терроризма.

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