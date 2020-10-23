НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
05:18 23 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский боец ММА назвал убийцу учителя во Франции «героем ислама»

Уроженец Чечни Зелим Имадаев, поддержал своего земляка Абдуллаха Анзорова, обезглавившего на прошлой неделе Самюэля Пати.

47-летний преподаватель истории был убит на прошлой неделе в пригороде Парижа

В своем инстаграме Имадаев назвал убийцу «героем ислама».

Другой российский боец ММА, Альберт Дураев, написал по поводу убийства, что «во Франции свобода слова потеряла своё начало», поставив в конце поста смайлик.

В связи с высказываниями спортсменов в Следственный комитет России поступило заявление с просьбой проверить их на предмет оправдания терроризма.

Источник:
Тэги: Чечня, убийство, смешанные единоборства

Новости по теме

Самого титулованного бойца Татарстана застрелили в Германии

Всего Муса Мусалаев провел 17 боев в кикбоксинге и 15 боев в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения.

Минспорта РФ признало нарушением проведение в Грозном боев с участием детей

Рабочая группа Министерства спорта России дала официальную оценку случившемуся, отметив, что юные бойцы не имели права биться на ринге по правилам MMA.

В Чечне убили замкомандира батальона «Север» и его жену

Рано утром в четверг в комнате общежития батальона «Север» обнаружены тела заместителя командира батальона «Север» и его жены с огнестрельными ранениями

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты