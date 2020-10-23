Российский боец ММА назвал убийцу учителя во Франции «героем ислама»
Уроженец Чечни Зелим Имадаев, поддержал своего земляка Абдуллаха Анзорова, обезглавившего на прошлой неделе Самюэля Пати.
В своем инстаграме Имадаев назвал убийцу «героем ислама».
Другой российский боец ММА, Альберт Дураев, написал по поводу убийства, что «во Франции свобода слова потеряла своё начало», поставив в конце поста смайлик.
В связи с высказываниями спортсменов в Следственный комитет России поступило заявление с просьбой проверить их на предмет оправдания терроризма.
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