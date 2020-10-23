В РПЦ предрекли массовый переход католиков в православие

Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев назвал высказывание папы римского «очень сильным шагом в сторону деградации».

Папа римский Франциск поддержал гражданские однополые союзы. Комментарий понтифика прозвучал в документальном фильме о нем «Франческо» режиссера и продюсера Евгения Афинеевского.

Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в разговоре с изданием «Подъём» назвал высказывание папы римского «очень сильным шагом в сторону деградации», «учитывая довольно массовый характер явлений гомосексуализма» среди католического духовенства.

Он не исключил, что на этой почве может произойти раскол, и «народ будет разбегаться к православным и к протестантам после этого».

Силантьев также предположил, что в священники «полезут люди с соответствующими наклонностями», чтобы, «пользуясь своим статусом, тех же мальчиков соблазнять».

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