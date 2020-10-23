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16:35 23 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожье эвакуировали пассажиров самолета из-за «минера»

Работники полиции установили личность мужчины, который сообщил о «заминировании». Объяснять свой поступок он отказался.

В международном аэропорту Запорожья один из пассажиров пригрозил заминировать самолет сообщением Запорожье – Анталия, из-за чего пришлось эвакуировать 180 пассажиров. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 23 октября.

На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, работники взрывотехнического управления ГУНП в Запорожской области и кинологи. При осмотре места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено.

Работники полиции установили личность мужчины, который сообщил о «заминировании». Им оказался местный житель 1969 года. Объяснять свой поступок он отказался.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины).

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Тэги: самолет, Запорожье, эвакуация, минер

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