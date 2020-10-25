В Украине проходят местные выборы
В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов.
Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Выборы не проводятся на территории аннексированного Крыма, а также в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
В выборах смогут принять участие более 27 млн украинцев — сегодня их ждут на 29 тыс. избирательных участков.
Из-за пандемии коронавируса украинцев просят соблюдать на участках ряда противоэпидемических правил, которые официально утвердил Кабмин. К примеру, избирателям не рекомендуют брать с собой детей, призывают дезинфицировать руки на входе в участок, быть в маске и соблюдать социальную дистанцию на его территории.
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