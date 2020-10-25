Кличко сообщил, что у него коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался предохраняться. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, – неутешительный», – написал он.

Мэр Киева отметил, что чувствует себя хорошо, но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома.

По количеству активных больных Киев находится на втором месте после Харьковской области. В столице сейчас болеют 21 335 человек.

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